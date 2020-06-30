YÖK duyurdu: O başvurular 3 Temmuz'a kadar uzatıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), doktora bursu başvuru süresini 3 Temmuz mesai bitimine kadar uzatıldığını duyurdu.

YÖK'ün internet sitesinde "YÖK Doktora Bursu Pandemi Dönemi Özel Çağrısı"na ilişkin önemli açıklama yapıldı. Buna göre, yurt içindeki devlet üniversitelerinde 22 tematik alanda verilecek doktora bursu için 1 Temmuz'da sona ermesi planlanan başvuru süresini 3 Temmuz mesai bitimine kadar uzatıldı.

KRİTİK TARİH VE SAAT VERİLDİ

Açıklamada, "Üniversitelerimiz ve aday öğrencilerden gelen talep üzerine '100/2000 YÖK Doktora Bursu Pandemi Dönemi Özel Çağrısı' 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz dönemi başvuruları, 3 Temmuz Cuma günü mesai bitimine kadar uzatıldı." ifadelerine yer verildi.

Devlet yükseköğretim kurumları için 17 Haziran'da başlayan başvuru sürecinin 1 Temmuz'da sona ereceği duyurulmuştu.

Üniversiteler, "https://yoksis.yok.gov.tr/burslar" adresinden başvuru yapabilecek.