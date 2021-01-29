YÖK üniversiteler açılacak mı? Bahar döneminde iki üniversiteden yüz yüze eğitim kararı!

Mersin Üniversitesi, 2. dönem uygulamalı derslerin yüz yüze yapılmasına karar verirken, Harran Üniversitesi de 2. dönem itibariyle hibrit eğitim modeline geçmeye hazırlanıyor.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

Mersin Üniversitesi resmi internet sitesinden, '' 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı bahar yarıyılı Eğitim- Öğretim süreçlerine ilişkin uygulama yöntemi başlıklı bir yazı yayımlandı. İşte o yazı;

Sevgili öğrenciler;

COVİD-19 salgınının seyrine ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yeni bir uygulama yöntemi belirlemesi durumuna göre yeniden değerlendirilmek kaydıyla şimdilik 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında derslerin işlenme yöntemleri, sınavların uygulanması ile akademik ve idari süreçlerin yürütülmesi amacıyla hazırlanan sınavların uygulanması ile akademik ve idari süreçlerin yürütülmesi hususları aşağıda belirtildiği şekliyle yürütülecektir.

Buna göre 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında;

1. Teorik derslerin tamamı (Örnek: T:2 U:0 K:2) Uzaktan Eğitim Platformu üzerinden uzaktan eğitim yoluyla işlenecektir

2. Uygulamalı derslerin (Örnek: T:2 U:2 K:3) teorik kısımları uzaktan eğitim platformu üzerinden yapılacak olup, uygulamalı kısımları ise uzaktan eğitim yoluyla veya 19 Nisan 2021 tarihinde başlamak üzere Akademik Takvimde belirtilen Bahar Eğitim-Öğretim Döneminin son dört haftasında yüz yüze işlenebilecektir.

3. Uygulama derslerin uygulama kısımları yüz yüze işlenmesi durumunda dört haftalık sürede Bahar dönemine ait on dört haftalık uygulama ders yükü işlenecektir. (Örnek: Uygulama 2 saat ise 14 x 2 = 28 saat 4 hafta içerisinde işlenecektir.)

4. Uygulama derslerinin hangi yöntemle işleneceği Birim Yönetim Kurullarının Kararı ile belirlenecektir.

5. Uzaktan eğitim yöntemiyle verilecek derslerin süresinin 1/3 ile 1/2 si (Örnek: 40 dakikalık ders için 15 – 20 dakika) Uzaktan Eğitim Platformu üzerinden görüntülü (canlı anlatım) olarak, kalan süresi ise kayıt altına almak suretiyle Uzaktan Eğitim Platformu üzerinde BigBlueButton, Google Meeting, Zoom vb. canlı toplantı uygulamaları kullanılarak işlenebilecektir.

6. Uygulamalı derslerden yüz yüze işlenecek olan dersler 40 dakika olarak işlenecektir.

7. Birinci Öğretim Programlarının ders saati 08:10 ve İkinci Öğretim Programlarının ders saati 15:30 itibariyle başlatılacaktır. Uzaktan Eğitim Platformunun yoğunluğunu azaltmak üzere gerekiyorsa Cumartesi gününde de ders işlenebilecektir.

8. Öğrenciler derslere görüntülü (canlı anlatım), senkron veya asenkron olarak katılabileceklerdir.

9. Derse ait sınavların (vize, yarıyıl sonu, bütünleme, mazeret) online, ödev, proje vb. yöntemlerden hangisiyle yapılacağı konusu ilgili Birim Yönetim Kurulları tarafından belirlenecektir.

10. Haftalık ders programında tanımlı olduğu saatte işlenemeyen derslerin telafisinin dersi veren öğretim elemanı tarafından öğrencilere duyurulacaktır.

11. Öğrenciler Akademik Takvimde belirlenmiş olan tarihlerde Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi üzerinden ders seçimlerini gerçekleştireceklerdir. Ders seçimi ile ilgili kılavuz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilecektir.

12. Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü gerekli görmesi durumunda uzaktan eğitim platformundaki yoğunluğu planlamak amacıyla ders programlarında ilgili birim ile mutabık olması koşuluyla değişiklik yapabilecektir.

13. Bahar Yarıyılı içerisinde yapılacak olan staj uygulamalarıyla ilgili uygulama yöntemleri Birim Yönetim Kurulları tarafından belirlenecektir.

14. Hazırlık Sınıfı öğrencileri için yapılacak olan Bahar Yarıyılı sınavlarının uygulama yöntemleri Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir.

15. Ek Sınavlar yüz yüze yapılacaktır. Sınavın uygulanmasında ilgili birimler sınav planlamasını yaparak öğrencilere duyuracak ve gerekli tedbirleri alacaktır.

16. Üç Ders Sınavları yüz yüze yapılacaktır. Sınavın uygulanmasında ilgili birimler sınav planlamasını yaparak öğrencilere duyuracak ve gerekli tedbirleri alacaktır.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ

Harran Üniversitesi 2. dönem Hibrit Eğitim Modeli uygulayacak. İşte Üniversiteden yapılan açıklama;

YÖK SAĞLIK BAKANLIĞINDAN GÖRÜŞ ALACAK

YÖK Başkanı Yekta Saraç, her hafta salgının dünyadaki gidişatını incelediklerini ve hangi tedbirlerin alındığını dikkate aldıklarını açıkladı.

Öğrencilerin yüz yüze eğitime başlamak istediklerini söyleyen Saraç, '' Online eğitim örgün eğitimin alternatifi olamaz. Ancak kamu sağlığını tehdit eden bir durum varsa bakanlığın görüşlerini dikkate almalıyız. Örgün eğitime bütünüyle geçmeye karar verildiğinde sadece İstanbul'a yüzbinlerce öğrenci gelecek. Öyle 2-3 ilden değil bütün illerden öğrenciler İstanbul'a aynı tarihlerde gelecek. Belli aralıklarla da kendi il ilçelerine gitme gelme durumları, yani büyük bir hareketlilik olacak'' dedi.

Açıklamasının ardından YÖK Başkanı Saraç, ''Biz Sağlık Bakanlığının görüşlerini ikinci dönem için ilerleyen süreçte alacağız. Bu görüşe göre üniversitelerimizi yönlendireceğiz'' şeklinde konuştu.