YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak 2022? YÖKDİL geç başvuru tarihi 2022

YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak 2022? sorusu YÖKDİL sınavına giren adayların gündeminde yer alıyor. Peki, sınava girmek isteyen adaylar hangi bankalara, ne kadar yatıracak? Sınava dair merak edilen tüm bilgiler haberimizin detaylarında yer alıyor. İşte YÖKDİL geç başvuru tarihi 2022 ve diğer detaylar...

YÖKDİL GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, HANGİ BANKAYA YATIRILACAK 2022?

YÖKDİL sınavları için başvurular 21 - 31 Ocak tarihleri arasında alınmıştı. Ancak, başvuruya çeşitli sebeplerden dolayı katılım sağlayamayan adaylar şimdilerde geç başvuru detaylarına göz atmaya başladı. ÖSYM internet adresinde YÖKDİL için gerekli detaylara yer verildi.

Bununla birlikte YÖKDİL başvuru ücretleri 185 TL olarak belirlenmişti, ÖSYM geç başvuru ücretlerini ise, "Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir." şeklinde tanımlayarak belirtti. Son olarak, geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgilerinin de silineceği bildirildi.

Adaylar, sınav ücretini, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de bulunan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarası ile ad ve soyadı bilgilerini bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik/Y.U. Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir.

Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler. Sınav ücreti ödeme işlemleri, başvuru süresi içinde ve başvuru süresi bittikten sonraki ilk iş gününde, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar ile banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için saat 23.59’da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

YÖKDİL GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2022