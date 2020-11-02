Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) başvuruları için bugün son gün. YÖKDİL 2 sınavı için başvurular ÖSYM'nin sitesinde devam ediyor.

21 Ekim'de başlayan YÖKDİL başvuruları 2 Kasım'da saat 23:59'de sona erecek. Sınava katılmak isteyen adaylar 130 TL olarak belirlendi.

ÖSYM EKRANI (AİS)

ÖDEME YERLERİ

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeleri; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

YÖKDİL BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

YÖKDİL başvuruları 21 Ekim - 2 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacak.

YÖKDİL BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YÖKDİL başvuru ücreti 130,00 TL

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

YÖKDİL/2 sınavı 13 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL sonuçları 14 Ocak 2020 tarihinde açıklanacak.

YÖKDil geç başvuru 2020 tarihi ve saati ne zaman? YÖKDil geç başvuru ücreti ne kadar?