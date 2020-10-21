13 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak olan YÖKDİL sınavının başvuruları 21 Ekim, 2 Kasım tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/Yetki/Giris adresinden yapacak. YÖKDİL sınav ücreti 130 TL olarak belirlendi. Adaylar ücretlerini aşağıda belirtilen ATM'lerden yatırabileceği gibi ÖSYM'nin ödeme işlemleri sisteminden (https://odeme.osym.gov.tr/) yapabilecek. Sınava katılım sağlayacak adaylar sınav öncesi YÖKDİL sınavı kaç soru, kaç dakika? YÖKDİL sınav konuları 2020 neler? sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

YÖKDİL SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

Sınavda, çoktan seçmeli sorulardan oluşan testler kullanılacaktır. Sınav, sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama sorularından oluşur. Sınavda soru sayısı 80, sınav süresi 180 dakika olacaktır. İngilizce sınavında kullanılan kaynaklar ABD, İngiltere ve Kanada gibi İngilizce konuşulan ülkelere aittir. Bu sınavda İngiliz İngilizcesine ait dil alışkanlıkları izlenmekle birlikte Amerikan İngilizcesi kullanımının daha yaygın olduğu durumlarda adaylara bir dezavantaj oluşturmaması için yaygın olan kullanım tercih edilmektedir.

YÖKDİL SINAV KONULARI

-20 soru kelime, gramer, edat

-10 soru cloze test

-11 soru cümle tamamlama

-12 soru çeviri

-6 soru paragraf tamamlama

-6 soru ilgisiz cümleyi bulma

-5 x 3= 15 soru paragraf

2020 YÖKDİL Birinci Bölüm

Gramer bilgisinden oluşan birinci bölümde adaylar toplam 20 soru yanıtlayacaklar. Vocabulary (Kelime Bilgisi) kısmında adaylar 8 soruyu cevaplamaktadır. Bu soruların konuları ise şu şekildedir;

-Noun – İsim

-Verb – Fiil

-Adjective – Sıfat

-Adverbs – Zarf

-Phrasel Verb – Takım Fiil

20 sorunun 8’i bu konulardan oluşacakken, kalan 12 soruluk kısım ise zaman, bağlaç ve edattan oluşacaktır.

İkinci Bölüm

İkinci bölümde adaylara bir ya da iki tane paragraf yöneltilir. Bu paragraflarda ya 12 ya da 6 bir paragrafta 6 bir paragrafta olmak üzere iki ayrı şekilde boşluklar bulunur. Bu boşluklar doldurulurken anlamlı ve doğru bir biçimde doldurulmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Boşlukların doldurulması için kelimeler verilir ve adaydan bu kelimeleri doğru bir biçimde yerleştirmesi beklenir.

Üçüncü Bölüm

Bu bölümde 12 tane cümle bulunur ve bu cümlelerin akışına göre devamının getirilmesi ve doğru bir biçimde tamamlanması beklenir.

Dördüncü Bölüm

Bu bölümde adaydan 8 tane cümleyi çevirmesi beklenir. Bu 8 sorudan 4’ü adayın tercih ettiği dilden Türkçe ’ye diğer 4’ü ise Türkçe ’den adayın tercih etmiş olduğu dile çevrilir.

Beşinci Bölüm

Bu bölümde adaya 18 tane soru yöneltilmektedir. 6 tane paragraf verilir bu paragraflar, üç ana gruptan seçmiş olduğunuz gruba göre seçilir. Genellikle akademik kelime bilgisi istenen bu bölümde paragraflar; makalelerden, tezlerden alınır. Her paragraf ile ilgili 3 soru sorulur ve adaydan toplamda 18 soruyu cevaplaması beklenir.

Altıncı Bölüm

Bu bölümde adaya 5 paragraf yöneltilir ve bu paragrafların tamamlanması beklenir. Doğru ve anlamlı bir şekilde paragrafların sonunun gelmesi önemlidir.

Yedinci Bölüm

Bu bölümde 5 tane soru bulunmaktadır. Bu 5 soru 5 paragraf şeklindedir. Paragraflarda bulunan anlamsız cümlenin bulunması hedeflenmektedir.

YÖKDİL BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

YÖKDİL BAŞVURU KILAVUZU 2020

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, ''13 Aralık 2020 tarihinde ikincisini uygulayacağımız Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020-YÖKDİL/2) başvuru kılavuzu internet sitemizde yayımlanmıştır. Başvurular 21 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylarımıza şimdiden başarılar dilerim. '' açıklamasında bulundu.

YÖKDİL BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YÖKDİL HES KODU ALMA

Başvuruda HES kodu bilgisi alınacak. Bu nedenle adayların, başvuru işlemi yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmeleri gerekiyor. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının "https://hayatevesigar.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye ÖSYM'nin internet sayfasından erişilebilecek.