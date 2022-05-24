Askere gitmediği için yoklama kaçağı durumuna düşen vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjde verildi. Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan," Bugün sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı, bakaya gençlerimize de bir müjde vermek istiyorum. Yoklama kaçağı gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz. Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler. Bakaya gençlerimizin sıkıntısına çözüm getiren bu uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Söz konusu açıklama sonrası Yoklama kaçağı bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL 2022? Bedelli askerlik fiyatı kaç para? sorularının yanıtları internet arama motorlarında araştırılıyor.

YOKLAMA KAÇAĞI BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL 2022?

Yoklama kaçağı durumuna düşen vatandaşlar için bedelli askerlik ücreti, herkes için istenen bedelli askerlik ücreti ile aynıdır.

Buna göre Milli Savunma Bakanlığı, 2022 yılı bedelli askerlik ücretini bu yılın ilk 6 ayı için 55 bin 194 TL olarak belirlediği için yoklama kaçağı durumunda olanlar 55 bin 194 TL olacak.

BEDELLİ ASKERLİK FİYATI KAÇ PARA?

Bedelli askerlik ücreti 2022 yılının ilk 6 ayı için 55 bin 194 TL olarak belirlendi. Söz konusu bedel 2011’de 30 bin TL, 2014’te 18 bin TL ve 2018’de 15 bin TL olarak belirlenmişti.