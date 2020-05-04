YÖK'ten açıklama: Yükseköğretim Kurumları Sınavı 27- 28 Haziran tarihinde yapılacaktır
Yüksek Öğretim Kurulu'ndan yapılan açıklamada "Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), ÖSYM tarafından gerekli koruyucu önlemler alınarak 27- 28 Haziran tarihinde yapılacaktır" denildi.
YÖK'ten yapılan yazılı açıklama yapıldı.
Açıklama şu şekilde:
"Ülkemizin Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Kovid-19 küresel salgınına karşı göstermiş olduğu başarılı süreç ile ilgili olarak geçilmesi planlanan normalleşme sürecinin değerlendirildiği ve belirlendiği Kabinenin kararı doğrultusunda Yükseköğretim Kurumları Sınavı, ÖSYM tarafından gerekli koruyucu önlemler alınarak 27- 28 Haziran 2020 tarihinde yapılacaktır"ifadelerine yer verildi.
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