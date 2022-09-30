YÖK'ten dikkat çeken karar: Dumlupınar Üniversitesi'ne inceleme başlatıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ndeki yabancı uyruklu öğrencilerin dolandırıldığı iddiaları üzerine inceleme başlattığını açıkladı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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YÖK'ten dikkat çeken karar: Dumlupınar Üniversitesi'ne inceleme başlatıldı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ndeki yabancı uyruklu öğrencilerin dolandırıldığı yönünde basına yansıyan iddia ve YÖK’e yapılan şikayetin hemen işleme alınarak inceleme-soruşturma izni verildiği, YÖK Denetleme Kurulu'nun konuyu incelemeye başladığı öğrenildi.

İŞLEMLER GENİŞ ÇAPLI YÜRÜTÜLÜYOR

Konunun YÖK tarafından titizlikte araştırılacağı, YÖK’ün bu tür şikayetlerde hız kaybetmeden inceleme başlattığı, gerekli talep ve şikayetlere hızlı yanıt verilerek işlemlerin geniş çaplı yürütüldüğü öğrenildi.

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