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  3. YÖK'ten flaş karar! Üniversitelerin kayıt tarihleri uzatıldı

YÖK'ten flaş karar! Üniversitelerin kayıt tarihleri uzatıldı

YÖK, üniversitelere kayıt tarihlerinin uzatıldığını duyurdu. Buna göre, şahsen başvuracak adaylar 05 Eylül 2020 Cumartesi saat 17:00'ye kadar, elektronik kayıt (e-kayıt) yaptıracak adaylar da  06 Eylül 2020 Pazar günü saat 23.59’e kadar, kayıt işlemlerini yapabilecek.

YÖK'ten flaş karar! Üniversitelerin kayıt tarihleri uzatıldı

Üniversite kayıt tarihleri öğrencilerin talepleri üzerine uzatıldı.

YÖK'ten yapılan açıklamada “YÖK olarak, Başkanlığımıza öğrenciler tarafından iletilen talepler doğrultusunda 2020- YKS kayıt tarihlerinin ‘öğrencilerin lehine olacak şekilde’ uzatılmasına karar verilmiştir. Buna göre; yükseköğretim kurumlarına giderek şahsen başvuracak adayların 05 Eylül 2020 Cumartesi saat 17:00'ye kadar, elektronik kayıt (e-kayıt) yaptıracak adaylar için  06 Eylül 2020 Pazar günü saat 23.59’e kadar, kayıt işlemlerini yaptırabilmesi kararı alındı."  denildi.

ayrıntılar gelecek...

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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