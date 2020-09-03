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  3. YÖK'ten korona mağduru üniversite öğrencilerine kayıt müjdesi

YÖK'ten korona mağduru üniversite öğrencilerine kayıt müjdesi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversiteye yerleşen ancak koronavirüs nedeniyle kayıt işlemlerini yapamayan öğrencilere müjde verdi. Kovid-19 hastası ve karantinada olan kişilerin kayıt hakları 15 gün saklı tutulacak.

YÖK'ten korona mağduru üniversite öğrencilerine kayıt müjdesi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle testi pozitif olan ve karantinada olan öğrenciler durumlarını belgeleyen raporlarını, rapor tarihinin bitiminden en geç 15 gün içinde ilgili yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri durumunda kayıt yaptırabilecek.     

KARAR MÜJDE OLARAK DUYURULDU

YÖK, Kovid-19 nedeniyle karantinada olup üniversitelere kayıt yaptırması gereken öğrencilerin “mağduriyet yaşamamaları" için yeni bir karar aldı. 

Üniversitelere gönderilen karara göre, 2 Eylül'de Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) işlemleri sırasında bir yükseköğretim kurumuna yerleşen ancak “korona hastası ve karantina altında olmaları nedeniyle kayıt yaptıramayanların kayıt haklarının saklı tutulmasına" karar verildiği belirtildi.

Bu öğrencilerin durumlarını belgeleyen raporlarını, rapor tarihinin bitiminden en geç 15 gün içinde ilgili yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri durumunda kayıtlarının yapılabileceği ifade edilen kararda, işlemlerin ek yerleştirme kılavuzuna yetişmemesi durumunda bu kişilerin kontenjanlarının, mevcut kontenjana ilave edileceği bildirildi.​

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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