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YÖK'ün 'Yükseköğretimde Büyük Veri Projesi' bugün başlıyor! 8 pilot Üniversite seçildi

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK), yeni vizyonu arasında yer alan "Yükseköğretimde Büyük Veri Projesi" bugün başlayacak.

YÖK'ün 'Yükseköğretimde Büyük Veri Projesi' bugün başlıyor! 8 pilot Üniversite seçildi

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Kurul, büyük miktarda verinin keşfedilmesi ve yaygın kullanımı, ulusal ve uluslararası düzeyde Türk Yükseköğretimine önemli ivmeler kazandırması hedefiyle Büyük Veri Projesi çalışmalarını başlattı.

8 PİLOT ÜNİVERSİTE SEÇİLDİ

Proje için İTÜ, ODTÜ, Atatürk Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Trabzon Üniversitesi olmak üzere 8 pilot üniversite seçildi. YÖK Başkanı Erol Özvar, 8 üniversite rektörü ve çalışmalarda görevli akademisyenlerle YÖK'te düzenlenecek toplantıda bir araya gelecek.

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Açılış konuşmasını Özvar'ın yapacağı toplantıda, pilot üniversitelerin rektörleri de projeye ilişkin çalışmalar konusunda bilgi aktaracak.

(Kaynak:AA)

Bölge Gündem Editör Ekibi
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