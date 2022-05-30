YÖK'ün 'Yükseköğretimde Büyük Veri Projesi' bugün başlıyor! 8 pilot Üniversite seçildi
Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK), yeni vizyonu arasında yer alan "Yükseköğretimde Büyük Veri Projesi" bugün başlayacak.
YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Kurul, büyük miktarda verinin keşfedilmesi ve yaygın kullanımı, ulusal ve uluslararası düzeyde Türk Yükseköğretimine önemli ivmeler kazandırması hedefiyle Büyük Veri Projesi çalışmalarını başlattı.
8 PİLOT ÜNİVERSİTE SEÇİLDİ
Proje için İTÜ, ODTÜ, Atatürk Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Trabzon Üniversitesi olmak üzere 8 pilot üniversite seçildi. YÖK Başkanı Erol Özvar, 8 üniversite rektörü ve çalışmalarda görevli akademisyenlerle YÖK'te düzenlenecek toplantıda bir araya gelecek.
Açılış konuşmasını Özvar'ın yapacağı toplantıda, pilot üniversitelerin rektörleri de projeye ilişkin çalışmalar konusunda bilgi aktaracak.
(Kaynak:AA)