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  3. YÖK'ten o öğrencilere ek süre hakkı! Resmi Gazete'de yayımlandı

YÖK'ten o öğrencilere ek süre hakkı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine afet ve salgınlarda bir dönem, sürece göre bir dönem dah olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilecek. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan yeni düzenleme , Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. 

YÖK'ten o öğrencilere ek süre hakkı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan yeni düzenleme ile birlikte, afet ve salgınlarda, tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine bir dönem, sürece göre bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilmesi kararlaştırıldı.

Yükseköğretim Kurulunca Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. 

EK SÜRELER AZAMİDEN SAYILMAYACAK

Buna göre, yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilecek. Verilen ek süreler, azami süreden sayılmayacak.

YÖK'ten öğrencilere ek süre hakkı! Resmi Gazete'de yayımlandı

ALES ŞARTI YOK

Öte yandan, konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki ana sanat ve ana bilim dallarına öğrenci kabulünde 2 Ocak 2021'e kadar ALES puanı aranmayacak. 

YÖK'ten öğrencilere ek süre hakkı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Gülistan Başköy
Gündem Editörü


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