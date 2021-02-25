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Yol vermeyen sürücüye kurşun yağdırdı!

Bursa'da bir sürücü, trafiği tıkadığı gerekçesiyle tartıştığı servis şoförünü silahla vurdu.

Yol vermeyen sürücüye kurşun yağdırdı!

Olay Bursa'nın Gürsu ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Servis şoförü 47 yaşındaki Yücel Çakmakçı ile kimliği belirsiz bir kamyonet sürücü arasında 'yol verme' tartışması çıktı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

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KAÇMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Servisin önünü kamyoneti ile kesen şüpheli şahıs, Çakmakçı'yı aşağıya indirip 3 el ateş etti. Servis şoförü elinden, bel bölgesinden ve bacağından yaralayan şüpheli kamyonetine binerek kaçtı. Polis ekipleri kısa sürede suç aleti silahla birlikte şüpheliyi yakaladı.

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