Borussia Dortmund Bayern Münih ŞİFRESİZ CANLI İZLEAK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal ve eşi koronavirüse yakalandı!7 Kasım Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu |Koronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı kaç oldu?Çanakkale’de 16 yaşındaki Mihriban Tokat'ın sır ölümü!Kırmızı Oda Meliha'nın kızı Melek kimdir? Nilsu Yılmaz kimdir? Boyu ve yaşı kaç?Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü trafiğe kapatıldıEnkaz altından 91 saat sonra kurtarılan minik Ayda taburcu olduFenerbahçe - Konyaspor maçı CANLI İZLEAnkaraspor - Bursaspor maçı CANLI İZLE | TRT SPOR İZLEEnkazdan 91 saat sonra çıkarılan Ayda taburcu edildi
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü trafiğe kapatıldı

Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü trafiğe kapatıldı

Tünel viyadüklerinde geçen ay başlayan bakım çalışması nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde İstanbul istikametinden çift yönlü sağlanan ulaşım, Ankara yönüne kapatıldı.

Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü trafiğe kapatıldı

Otoyolun Düzce-Kaynaşlı ile Bolu-Abant gişeleri arasında kalan bölümünde geçen ay başlayan çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında otoyolun İstanbul istikametinden çift yönlü sağlanan ulaşım, Ankara istikametine kapatıldı.

0x0-anadolu-otoyolu-bolu-dagi-tuneli-ankara-yonu-trafige-kapatildi-1604761108982.jpg

Trafiğin, otoyolun Ankara istikametinden D-100 kara yoluna aktarılması için Kaynaşlı gişelerinde, Karayolları ekipleri ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince işaretleme çalışması yapıldı.

Daha sonra otoyolun Ankara yönü trafiğe kapatılarak, sürücüler Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirildi.

Çalışmaların 10 Kasım Salı günü tamamlanmasının ardından otoyolun Bolu Dağı Tüneli'nin tamamen ulaşıma açılacağı öğrenildi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT