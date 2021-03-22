Yola çıkacaklar dikkat! Yağışlı hava İstanbul'da trafiği felç etti İstanbul’da etkili olan dolu yağışı ve mesai saatinin bitimi nedeniyle megakentte trafik durma noktasına getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verilerine göre yoğunluk yüzde 76 seviyelerine ulaştı.

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Meteoroloji'nin uyarı sonrası megakent İstanbul’da beklenen yağmur ve dolu yağışı etkisini gösterdi. İstanbul'da yağışlı havanın etkili olması sonrası mesai saatlerinin bitmesi de trafiği felç etti. Durma noktasına gelen trafik dolayısıyla bazı bölgelerde uzun araç kuyrukları oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre yoğunluk yüzde 76 seviyelerine ulaştı. Öte yandan aniden bastıran yağışlı havaya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar toplu taşıma araçlarının duraklarına akın etti. Berkem Temizel Gece Editörü