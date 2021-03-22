Bingöl Genç Nüfusu 2020 - 2021 |  Genç İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Leyla ile Mecnun yeniden mi çekilecek? | Çekimler ne zaman başlayacak? | Leyla ile Mecnun nerede yayınlanacak?Bingöl Adaklı Nüfusu 2020 - 2021 |  Adaklı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Bingöl Kiğı Nüfusu 2020 - 2021 |  Kiğı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Muharrem İnce'den Millet İttifakı ile ilgili dikkat çeken sözler: Böyle seçim hesabı olmaz!Bingöl Yedisu Nüfusu 2020 - 2021 |  Yedisu İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Yola çıkacaklar dikkat! Yağışlı hava İstanbul'da trafiği felç ettiBingöl Yayladere Nüfusu 2020 - 2021 |  Yayladere İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Mithat Sancar kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Mithat Sancar hakkında neden soruşturma başlatıldı?Bilecik Bozüyük Nüfusu 2020 - 2021 |  Bozüyük İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Yola çıkacaklar dikkat! Yağışlı hava İstanbul'da trafiği felç etti

Yola çıkacaklar dikkat! Yağışlı hava İstanbul'da trafiği felç etti

İstanbul’da etkili olan dolu yağışı ve mesai saatinin bitimi nedeniyle megakentte trafik durma noktasına getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verilerine göre yoğunluk yüzde 76 seviyelerine ulaştı.

Yola çıkacaklar dikkat! Yağışlı hava İstanbul'da trafiği felç etti

Meteoroloji'nin uyarı sonrası megakent İstanbul’da beklenen yağmur ve dolu yağışı etkisini gösterdi.

İstanbul'da yağışlı havanın etkili olması sonrası mesai saatlerinin bitmesi de trafiği felç etti.

Durma noktasına gelen trafik dolayısıyla bazı bölgelerde uzun araç kuyrukları oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre yoğunluk yüzde 76 seviyelerine ulaştı. Öte yandan aniden bastıran yağışlı havaya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar toplu taşıma araçlarının duraklarına akın etti.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT