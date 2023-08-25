Yola kaçan topu almak isterken otobüsün altına kalan 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde top oynarken topun yola kaçması üzerine topun peşine koşarken otobüsün altına kaldı. hastaneye kaldırılan yaşındaki çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Yola kaçan topu almak isterken otobüsün altına kalan 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde yola fırlayan topunu almak isterken otobüsün çarptığı 9 yaşındaki çocuk hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Kırşehir kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 9 yaşındaki B.E., yola fırlayan futbol topunu almaya çalıştığı esnada T.Y. yönetimindeki 38 YH 572 plakalı yolcu otobüsünün çarpması neticesinde ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yola kaçan topu almak isterken otobüsün altına kalan 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

HASTANEYE YARALI GELEN ÇOCUK KURTARILAMADI

Keskin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.E., doktorların yaptığı müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildiği sırada hayatını kaybetti. 9 yaşındaki çocuğun cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

Otobüs şoförü T.Y., Cumhuriyet Savcısının talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

KAYNAK: İHA

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