Yolcu otobüsü 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: Ölüler ve yaralılar var

Meksika'nın Sierra Juarez şehrinde yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak uçurumdan devrilmesi sonucu 3 kişinin öldüğü çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Edinilen bilgilere göre olay Oaxaca eyaletindeki Sierra Juarez şehrinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan içinde 40 kişinin olduğu yolcu otobüsü kontrolden çıkarak uçurumdan yuvarlandı.

Yolcu otobüsü 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: Ölüler ve yaralılar var

CAN PAZARI YAŞANDI

Kazanın bildirilmesi sonrası olay yerine birçok ekip yönlendirildi. Yaralıların kurtarılması için büyük çaba sarf edilirken 3 kişinin hayatını kaybettiği, 36 kişinin yaralandığı bilgisi verildi.

Yolcu otobüsü 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: Ölüler ve yaralılar var

GÖRGÜ TANIKLARI KAZAYI ANLATTI

Görgü tanıkları, otobüsün defalarca takla atarak yoldan en az 200 metre aşağıya düştüğünü ifade ederken, yolun virajlı olması ve otobüs enkazının yola uzaklığı nedeniyle kurtarma ekipleri zor anlar yaşadı.

Yolcu otobüsü 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: Ölüler ve yaralılar var

KAZANIN NEDENİ

Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, yetkililer olayın bölgedeki yolların virajlı olması ve şoförün hakimiyeti kaybetmesi sonucu meydana gelmiş olabileceği üzerinde duruyor.

Yolcu otobüsü 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: Ölüler ve yaralılar var

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