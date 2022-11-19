Yolcu otobüsü 500 metre yüksekten vadiye uçtu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hindistan'ın Uttarkand eyaletinde yolcu otobüsünün 500 metre yükseklikten vadiye düşmesi sonucu çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı öğrenildi.

Melahat Ersoy
Editör
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Alınan bilgilere göre kaza Uttarkand eyaletinin Chamoli bölgesinde meydana geldi. Yolcu otobüsünün 500 metre yükseklikten vadiye uçması sonucu bölgeye çok sayıda ilk yardım ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Sağlık ekipleri yaptıkları muayenede 2'si kadın 12 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

KAZA NEDENİ BELLİ OLDU

Otobüsün, kapasitesinden fazla yolcu taşıdığı için yuvarlandığı kaydedildi. Başbakan Pushkar Singh Dhami, kazada hayatını kaybedenler için üzgün olduğunu ve ölenlerin ailelerine para yardımı yapılacağını söyledi.

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