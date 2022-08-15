Yolcu otobüsü TEM Otoyolu'nda alevlere teslim oldu! Sürücü yolcuların hayatını kurtardı!

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda seyir halinde olan yolcu otobüsü alev alev yandı. Can kaybının yaşanmadığı olayda yolcu otobüsü tamamen kullanılamaz hale geldi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Yolcu otobüsü TEM Otoyolu'nda alevlere teslim oldu! Sürücü yolcuların hayatını kurtardı!

Olay, saat 06.30 sıralarında TEM Otoyolu Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon’dan İstanbul’a seyir halinde olan Barış Baca idaresindeki 06 BAZ 818 plakalı 45 yolcusu bulunan otobüste henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Otobüste duman çıktığını gören sürücü aracı emniyet şeridine çekerek yolculardan otobüsü terk etmelerini istedi.

Yolcu otobüsü TEM Otoyolu'nda alevlere teslim oldu! Sürücü yolcuların hayatını kurtardı!

Yolcuların otobüsten inmesinden kısa süre sonra araç alev alev yanmaya başladı. Kendi imkanlarıyla yangını söndürmeyi başaramayan sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Alev alev yanan otobüs tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yolcu otobüsü TEM Otoyolu'nda alevlere teslim oldu! Sürücü yolcuların hayatını kurtardı!

Yangın sebebiyle TEM’in İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Yanan yolcu otobüsünde yapılan soğutma çalışmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

Yangınla ilgili konuşan yolcular, otobüsün yanmadan önce arızalandığını ve dinlenme tesisinde tamir edildiğini belirttiler.

Yolcu otobüsü TEM Otoyolu'nda alevlere teslim oldu! Sürücü yolcuların hayatını kurtardı!

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