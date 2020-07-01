Yolcu otobüsünde koronavirüs paniği! 1 yolcu hastaneye kaldırıldı

Çanakkale- Sakarya seferini yapan yolcu otobüsü dün gece Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrol sırasında durdurularak yolculara ateş ölçümü yapıldı. Yolculardan Serhat T.'nin yüksek ateşi çıkması ve öksürük, nefes darlığı, kusma şikayetlerinin olduğunu söylemesi üzerine sağlık ekipleri çağrıldı.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ GÖRÜLDÜ

Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece Çanakkale- Sakarya seferini yapan otobüsü kontrol noktasında durdurdu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yolcuların ateşleri ölçüldü. Otobüste 24 numaralı koltukta bulunan Serhat T.'nin ateşi, yapılan ölçümlerde 39.5 ve 39.3 çıktı. Yapılan görüşmede Serhat T., şikayetlerinin öksürük, nefes darlığı ve kusma olduğunu söyledi. Bunun üzerine Serhat T., otobüsten indirilerek, izole edildi. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi, Serhat T.'yi koronavirüs şüphesiyle hastaneye götürdü.

HASTANEYE GÖTÜRÜLEN YOLCUYA TEST YAPILDI

Otobüsten indirilen yolcuların, filyasyon çalışması kapsamında bilgileri alınırken, durum hakkında bilgi verildi. Otobüs ve polis noktası ise belediye ekiplerince dezenfekte edildi. Personelin ve yolcuların bilgilerinin alınmasının ardından yolcular, araca binerek Sakarya'ya gitti. Hastaneye yatırılan Serhat T.'ye ise test yapıldığı öğrenildi.