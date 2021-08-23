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Yolcu uçağına bomba ihbarı! THY'den flaş açıklama

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Samsun'a havalanacak olan TK-7238 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi uçağında bomba olduğu ihbar edildi. Yapılan kontroller sonrası ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.

Yolcu uçağına bomba ihbarı! THY'den flaş açıklama

İstanbul'da saat 19.35'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan havalanarak Samsun'a uçacak olan TK-7238 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi uçakta bomba olduğu yönünde ihbar yapıldı. Bugün akşam saatlerinde gelen ihbar sonrası polis harekete geçti. Uçakta ve bagajlarda yapılan arama sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı. Samsun uçağı ise yeni plana göre 21.45'de hareket edecek. 

 TÜRK HAVAYOLLARI'NDAN FLAŞ AÇIKLAMA

Türk Havayolları Basın Müşaviri Yahya Üstün konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Üstün şu ifadelere yer verdi:

 "TK7238 sayılı Sabiha Gökçen Havalimanı -Samsun Çarşamba Havalimanı seferimiz için uçuş öncesinde bir bomba ihbarı yapılmıştır. Emniyet birimlerinin gerçekleştirdiği kontroller sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır" 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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