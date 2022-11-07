Yolcunun namaz molasını talebini reddettiler! Öz Erciş Seyahat kabahatini laiklik vurgusu yaparak savundu!

Öz Erciş otobüs firmasıyla yolculuk yapan bir vatandaşın namaz kılmak için mola istemesi sonrası otobüs firmasının verdiği cevap gündem oldu.

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Yolcunun namaz molasını talebini reddettiler! Öz Erciş Seyahat kabahatini laiklik vurgusu yaparak savundu!

Öz Erciş Seyahat firmasına ait 65 DH 854 plakalı otobüs ile yolculuk yapan Abdullah Gündüz isimli bir vatandaşın yolculuk esnasından namaz kılmak için mola talebinin reddedilmesi sonrası sosyal medyada otobüs firmasına tepki gösterdi. O olay sonrası otobüs firmasından ise çarpıcı bir açıklama geldi.

Yolcunun namaz molasını talebini reddettiler! Öz Erciş Seyahat kabahatini laiklik vurgusu yaparak savundu!

MOLA TALEBİNİ REDDETTİLER

Yaşadıklarının sosyal medyadan paylaşan Abdullah Gündüz "65 DH 854 plakalı 'Öz Erçiş Seyahat' isimli seyahat firması öğle ve akşam namazları için 3 dakika mola talep etmeme rağmen inatla mola veremeyeceğini, namazı sonra kılabileceğimi ve bu ricamı tüm yolcuların hakkına girmek olduğunu iddia ederek talebimi reddetmiştir" ifadelerine yer verdi.

Yolcunun namaz molasını talebini reddettiler! Öz Erciş Seyahat kabahatini laiklik vurgusu yaparak savundu!

FİRMADAN AÇIKLAMA GELDİ

Gündem olan konu sonrası Öz Erciş seyahatin avukatı Tuncay Keserci. "Otobüs gibi toplu taşıma araçlarının önceden belirlenen güzergâhlar ve bu güzergahlar üzerinde bulunan mola yerleri dışında, hayati tehlike arz edecek durumlar hariç olmak üzere durması, bizzat toplu taşıma sisteminin bu niteliğinden dolayı amaca uygun değildir. Anayasanın 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlanmıştır. Anayasanın 14.maddesine göre, anayasada tanımlı hakların hiçbiri, özellikle demokratik ve laik anlayışı ortadan kaldırma amacıyla kullanılamaz. Anayasanın 23.maddesi 'yerleşme ve seyahat hürriyetini ve 24.maddesi 'din ve vicdan hürriyeti'ni güvence altına almıştır. Buradan hareketle müvekkil şirketin sadece bir veya birkaç yolcu ibadet edecek diye ibadet etmeyen ve öngörülen zamanda varmak istediği noktaya ulaşmak isteyen diğer yolcuların, bahsi geçen anayasal haklarını görmezden gelmesi şirket politikamız nedeniyle mümkün değildir. Tüm yolcuların bu prensiplere saygı duymasını beklediğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz" şeklinde bir açıklama yaptı.

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