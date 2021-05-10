Yolda yaralı bulunan yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi
Denizli'nin Kale ilçesinde, trafik kazası sonucu yaralandığı düşünülen 85 yaşındaki kadın yolda bulunmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Gülbağlık Mahallesi'nde yaşayan 85 yaşındaki Hatice Fıkrak, yolda yaralanmış halde bulundu. Çevre sakinlerinin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplernin Kale Devlet Hastanesine kaldırdığı Fıkrak, kurtarılamadı.
Kadının trafik kazası sonucu yaralanmış olabileceği belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı.
KAYNAK: ANADOLU AJANSI