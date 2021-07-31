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Yoldan çıkan tramvay elektrik direğine çarptı

Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay, Gülhane Parkı yakınlarında raydan çıkarak elektrik direğine çarptı.

Yoldan çıkan tramvay elektrik direğine çarptı

BAĞCILAR-Kabataş seferini yapan tramvay, Gülhane Parkı yakınlarında raydan çıktı. Tramvay elektrik direğine çarparak, direği yola devirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yoldan çıkan tramvay elektrik direğine çarptı

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş - Bağcılar Tramvay Hattı'mızda teknik arıza nedeniyle seferlerimiz Beyazıt - Bağcılar ve Karaköy - Kabataş arasında yapılmaktadır." denildi.

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