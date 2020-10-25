Hatay Amanoslar'daki operasyonda sağ yakalanan, yurt dışında kaçak bulunan eski Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanı ve 24. Dönem HDP Muş Milletvekili Demir Çelik'in "Terörden Arananlar Listesi"nde "Gri Kategori"de yer alan oğlu Yoldaş Selim Çelik tutuklandı.

Hatay Amanoslar'da keşif ve gözetleme faaliyeti icra eden güvenlik korucularının operasyonu sonucu sağ yakalanan Yoldaş Selim Çelik'in Hatay İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri bitti.

Terörist Yoldaş Selim Çelik, güvenlik önlemleri altında Hatay Adliyesine getirilfi.

Savcılıktaki sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Çelik, tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığından 21 Ekim Çarşamba günü konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama yapılmıştı.

Açıklamada," Hatay Amanoslar’da bölgede keşif ve gözetleme icra eden güvenlik korucularının operasyonu neticesinde, 1 terörist ölü, 1 terörist sağ olarak ele geçirildi. Sağ olarak ele geçirilen teröristin; bir dönem Varto Belediye Başkanlığı, 2008-2010 yıllarında BDP Genel Başkanlığı ile 24. Dönem HDP Muş Milletvekilliği görevlerini yürüten ve halen yurt dışında kaçak olan Demir Çelik’in oğlu, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan 'Savaş kod' adlı Yoldaş Selim Çelik olduğu ortaya çıktı. Yakalanan terörist Yoldaş Selim Çelik ile birlikte 2 uzun namlulu silah, 1 tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi" ifadelerine yer verilmişti.

YOLDAŞ SELİM ÇELİK KİMDİR?

Yoldaş Selim Çelik'in, aslen Muşlu olup Savaş kod adını kullandığı bilinmektedir. Hakkında pek bilgiye sahip olunmayan gri kategorili terörist, bir dönem Varto Belediye Başkanlığı yapan ve 2008-2010 tarihleri arasında Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanı olarak görev alan Demir Çelik'in oğludur.