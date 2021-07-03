Yollar çarpışan araba pistine döndü! Kuvvetli yağış, trafik kazalarını da beraberine getirdi

Hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağışlar kazaları da beraberinde getirdi. Sürücüler kuvvetli yağışın etkisi ile direksiyon hakimiyeti sağlamakta zorlanırken, trafik kazaları kaçınılmaz oldu.

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNUYOR

Sağanağın hayatı olumsuz etkilediği Düzce'de meydana gelen 4 trafik kazasında 6 kişi yaralandı. D-100 kara yolu Bolu Dağı Bakacak mevkisinde Murat Akay'ın kullandığı 14 BT 044 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada yaralanan sürücü Murat Akay ile Ali Akay ve Orhan Subaşı, Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

YARALILARA MÜDAHALE EDİLDİ

D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolu Kabalak mevkisinde de İslam Ekşioğlu'nun kullandığı 54 NC 362 plakalı pikap kayarak devrildi. Yaralanan sürücü Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Düzce-Yığılca bağlantı yolunda "pat pat" tabir edilen tarım aracını kullanan Ramazan Tokgöz, aracın devrilmesi sonucu yaralanarak Yığılca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aynı yolda çimento tankeriyle otomobilin çarpışması sonucu kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı, Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı