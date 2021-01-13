Yolsuzluk iddialarının ardından Estonya Başbakanı Juri Ratas istifa etti!

Estonya Başbakanı Juri Ratas, üyesi ve başkanı olduğu Merkezi Parti hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle başbakanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Yerel basındaki haberlere göre, Başbakan Ratas, başkent Tallinn'de yaptığı açıklamada, siyasette karmaşık durumları çözmek için zor kararlar alınması gerektiğini belirterek, istifa kararı aldığını kaydetti.

Ratas'ın istifası, dün Estonya Kamu Savcılığı Ofisinin, Merkez Parti ve 5 üyesinin yolsuzluğa karıştığından şüphelenildiğini açıklamasının ardından geldi.

Başbakanlık makamında 2016'dan beri bulunan Ratas, Merkez Parti, Sosyal Demokratlar ve Isama partilerinin kurduğu koalisyona liderlik ediyordu.