Trabzon'da Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık makam aracıyla, saat 08.30'da, mesaiye başlama için belediye binası önüne geldiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Peki Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Mustafa Bıyık neden saldırıya uğradı? İşte tüm detaylar...

YOMRA BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA BIYIK KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

40 yaşındaki Mustafa Bıyık, 1981 yılında Yomra’nın şimdi mahalle olan Demirciler köyünde dünyaya geldi.

Yomra Demirciler İlkokulu ve Yomra Oymalı Ortaokulu’nun bitiren Bıyık, Trabzon Affan Kitapçıoğlu Lisesi’nden mezun oldu.

2006 yılında Anadolu Üniversitesi Perakende Yönetimi ve Mağazacılık bölümünde Önlisans ve 2011 yılında da Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde Lisans eğitimi tamamlayan Mustafa Bıyık; 2021 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Lisans eğitimini de tamamlayıp Sosyolog olarak mezun olmuştur.

İş hayatına lise yıllarında atılan Mustafa Bıyık, eğitim hayatıyla iş hayatını birlikte yürüttü. Doğu Karadeniz bölgesindeki 5 ayrı ilde faaliyet gösteren özel bir şirkette çalışmaya başlayan Bıyık, Satış Görevlisi girdiği şirkette yaptığı her görevde üstün başarı göstererek, muntazam olarak terfi etti.

Mustafa Bıyık sırasıyla Satış Görevlisi, Şube Şefliği, Mağaza Müdür Yardımcılığı, Mağaza Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Çalıştığı şirkette 2015 yılından beri Genel Müdür Yardımcısı olarak üst düzeyde yöneticilik görevinde bulunan Mustafa Bıyık, çok sevdiği ilçesi Yomra’ya Belediye Başkanı olarak hizmet etmek için şirketteki görevinden kendi isteği ile ayrıldı.

MUSTAFA BIYIK NEDEN SALDIRIYA UĞRADI?

Alınan bilgiye göre Bıyık, saat 08:30 sıralarında mesaiye başlamak üzere makam aracıyla Yomra Belediye binasına geldi. Bu sırada yolun karşısında duran ve üzerinde siyah kapüşon bulunan 17-18 yaşlarında bir genç, silahla Bıyık'ın bulunduğu yere doğru 5 el ateş etti.

4 kurşun belediyenin camlarına, bir kurşun ise yakındaki banka ATM'sine isabet etti. Bıyık'ın yara almadığı saldırı sonrası saldırgan yaya olarak koşarak bölgeden uzaklaştı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken saldırganın kimliği ve saldırının sebebi henüz tespit edilmedi.