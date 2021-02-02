Yönetim Danışmanı (Seviye 7) Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?

Yönetim Danışmanı (Seviye 7) Mesleki Yeterlilik Belgesi Amacı ve Gerekçesi

Yönetim Danışmanı (Seviye 7) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Yönetim Danışmanları Derneği (YDD) tarafından hazırlanmıştır.

Yönetim Danışmanı (Seviye 7) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK İş ve Yönetim Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

Yönetim Danışmanı (Seviye 7), hizmet alanına giren konularda özgün hizmet yöntemi ve modeli geliştirme; sunduğu hizmetlerin yaygınlaşması ve markalaşmasına yönelik çalışmalar yapma; strateji geliştirerek rekabet gücü kazandırma, iş geliştirme gibi alanlarda teklif ve sözleşme süreçlerini yönetme; çoklu ve karmaşık yönetim danışmanlığı hizmetleri/projeleri organizasyon ve koordinasyonunu yapma; etkin danışmanlık ekipleri kurma ve kurduğu danışmanlık ekiplerinin bireysel ve mesleki gelişimlerini yönetme bilgi, beceri ve yetkinliğine sahip kişidir.

Yönetim Danışmanı (Seviye 7), bu çalışmalarını iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun bir şekilde yürütür ve mesleki gelişimine ilişkin faaliyetlerde bulunur

Standart kodu : 13UMS0330-7

Standart adı : Yönetim Danışmanı

Yönetim Danışmanı Seviyesi : Seviye 7

Revizyon Sayısı : 0

İlgili Olduğu Sektör : İş ve Yönetim

Hazırlayan Kuruluşlar : Yönetim Danışmanları Derneği

Yayınlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 03.10.2013 - 28784 (Mükerrer)

Yönetim Danışmanı (Seviye 7) Mesleki Yeterlilik Belgesi Ulusal Belgesinin Tam Metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız