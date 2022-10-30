Yönetmen, aldığı ödülü Şebnem Korur Fincancı'ya ithaf etti! Oyuncu Burak Haktanır gösterdiği tepkiyle takdir topladı!

Boğaziçi Üniversitesi Film Festivali'nde ödül alan Özcan Alper'in, "Şebnem Korur Fincancı cezaevinden çıkar, bu ödülü ona ithaf ediyorum" sözlerine oyuncu Burak Haktanır, tepki gösterdi.

Melahat Ersoy
Editör
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PKK'ya karşı kimyasal silah kullandığı yalanını ortaya atan isimlerden olan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, hakkında başlatılan soruşturma sonrası çıkarıldığı mahkeme tarafından "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanmış ve evinde yapılan aramalarda ise uzun namlulu silah mermileri bulunmuştu.

Yönetmen, aldığı ödülü Şebnem Korur Fincancı'ya ithaf etti! Oyuncu Burak Haktanır gösterdiği tepkiyle takdir topladı!

ÖDÜLÜNÜ FİNCANCI'YA ADADI

Bu yaşananlar akıllardaki yerini korurken Boğaziçi Film Festivali'nde skandal bir olay yaşandı. Festivalde ödül alan isimlerden olan Özcan Alper, aldığı ödülü Şebnem Korur Fincancı'yı ithaf ederek, "Kurumlarda hep barış olsun diyen, asla savaş olsun demeyen bir kadın Şebnem Korur Fincancı. Biliyorsunuz sadece barış dediği için maalesef linç kampanyasına maruz kaldı. Umarım bu son olur. Bir an önce cezaevinden çıkar, bu ödülü ona ithaf ediyorum" diye konuştu.

Yönetmen, aldığı ödülü Şebnem Korur Fincancı'ya ithaf etti! Oyuncu Burak Haktanır gösterdiği tepkiyle takdir topladı!

BURAK HAKTANIR: O KADIN TSK'YE İFTİRA ATTI

Bu sözlere ödül töreninde yer alan oyuncu Burak Haktanır'dan tepki geldi. Burak Haktanır, "TSK'ye iftira attı. O kadın TSK'ye iftira attı. Duyulmuyor mu? Kaç defa daha söyleyeceğim. TSK'ye iftira attı. Kaç gündür bütün PKK sayfaları onu destekliyor" ifadelerini kullandı.

Yönetmen, aldığı ödülü Şebnem Korur Fincancı'ya ithaf etti! Oyuncu Burak Haktanır gösterdiği tepkiyle takdir topladı!

Selcen Ergün, milli duruş gösteren Burak Haktanır'ı "eril dil" kullandığı gerekçesiyle eleştirdi.

Yönetmen, aldığı ödülü Şebnem Korur Fincancı'ya ithaf etti! Oyuncu Burak Haktanır gösterdiği tepkiyle takdir topladı!

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