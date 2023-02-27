Yong Hwan Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yong Hwan Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yong Hwan Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yong Hwan Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yong Hwan Kim 25 Mayıs 1993 tarihinde Incheon şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김용환 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yong Hwan Kim Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pohang Steelers futbol takımında oynamaktadır. Pohang Steelers takımına 4 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Yong Hwan Kim'nin Pohang Steelers ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yong Hwan Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yong Hwan Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Yong Hwan Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yong Hwan Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Incheon Utd U18

1 Ocak 2012 yılında Soongsil Univ.

1 Mart 2014 yılında Incheon Utd.

4 Ocak 2019 yılında Pohang Steelers

25 Mayıs 2020 yılında Sangju Sangmu

27 Kasım 2021 yılında Pohang Steelers

Yong Hwan Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yong Hwan Kim şuan Pohang Steelers takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yong Hwan Kim Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Songjungseo Elementary School (송정서초등학교, 2003-2005),Seongnam FC U15 (풍생중학교, 2006-2008),￼Incheon United U18 (대건고등학교, 2009-2011)Soongsil University (숭실대학교, 2012-2013)

Güney Kore U20 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U22 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.