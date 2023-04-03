Yoram Zague kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yoram Zague Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Yoram Zague kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yoram Zague ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.