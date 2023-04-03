Yoram Zague kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yoram Zague Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yoram Zague adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Yoram Zague Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Yoram Zague 15 Mayıs 2006 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. Fransa,Fildişi Sahili uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Yoram Zague Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yoram Zague, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Paris Saint-Germain U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Paris Saint-Germain U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yoram Zague'nin FC Paris Saint-Germain U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Yoram Zague Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
Yoram Zague Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Yoram Zague futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında PSG Jugend
1 Temmuz 2021 yılında Paris SG U17
1 Temmuz 2022 yılında Paris SG U19
Yoram Zague Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Yoram Zague şuan FC Paris Saint-Germain U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?AJN Bagnolet (2012-2014), Paris FC (2014-2019), Paris Saint-Germain (2019-)
Yoram Zague Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Fransa U17 takımında 7 numaralı formasıyla 28 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
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