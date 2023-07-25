Yorgun mermi tehlikesi devam ediyor! Çay bahçesinde oynayan çocuğa isabet etti!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, çay bahçesinde masumane oyunlarına daldığı sırada talihsiz bir olay yaşandı. Olayda, 9 yaşındaki bir çocuk bacağına isabet eden mermiyle yaralandı. Çevrede büyük bir endişe ve paniğe neden olan bu olayın ardından, polis ekipleri hemen olay yerine intikal etti.

YAYINLAMA
Google News
Yorgun mermi tehlikesi devam ediyor! Çay bahçesinde oynayan çocuğa isabet etti!

Masum Oyunlar İçinde Yaşanan Talihsiz Olay

Pamukkale ilçesindeki çay bahçesinde çocuklar, neşe içinde masum oyunlar oynuyordu. Ancak bir anda duyulan silah sesiyle her şey değişti. 9 yaşındaki bir çocuk, bacağına isabet eden mermiyle yaralandı. Çevredeki insanlar olayın şokunu yaşarken, hemen sağlık ekiplerine haber verildi.

Hastaneye Kaldırıldı, Sağlık Durumu İyi

Çevredekilerin yardımıyla hızla olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. Ardından 9 yaşındaki çocuk, en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan açıklamada, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Mermiyi Ateşleyen Kişi Henüz Bulunamadı

Olay yerine intikal eden polis ekipleri, hemen incelemelerine başladı. Mermi sesinin geldiği yönde delil toplamak ve olayın faillerini bulmak için çalışmalara başladılar. Mermiyi ateşleyen kişinin kimliğini ve nedenini tespit etmek amacıyla yoğun bir çaba sarf ediliyor.

Yetkililer Uyarıyor: Silah Güvenli Kullanılmalı

Olayın ardından yetkililer, silahların güvenli bir şekilde kullanılması ve çocukların oyun oynayabileceği alanlarda silah bulundurulmaması konusunda uyarılarda bulunuyor. Silahların kontrolsüz bir şekilde kullanılmasının ciddi tehlikelere yol açabileceği vurgulanırken, toplumun bu konuda duyarlı olması gerektiği vurgulanıyor. Polis ekipleri ise mermiyi ateşleyen kişiyi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

25 Temmuz Salı Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?25 Temmuz Salı Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

Adana'da deprem meydana geldi! Şiddeti 5.5!Adana'da deprem meydana geldi! Şiddeti 5.5!

Ülke Geneli 25 Temmuz Salı hava durumu nasıl olacak? Mevsim normallerinin üzerinde sıcaklar bizi bekliyor!Ülke Geneli 25 Temmuz Salı hava durumu nasıl olacak? Mevsim normallerinin üzerinde sıcaklar bizi bekliyor!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Samsun Bafra Devlet Hastanesini karıştıran olay! Emekli polis çocuğuyla ilgilenmediği gerekçesiyle doktora silah çekti!
Samsun Bafra Devlet Hastanesini karıştıran olay! Emekli polis çocuğuyla ilgilenmediği gerekçesiyle doktora silah çekti!
Kovalarla bira çaldılar, tekel bayisini böyle soydular!
Kovalarla bira çaldılar, tekel bayisini böyle soydular!
Asrın Felaketi’nden kurtuldu! YKS’de derece yaptı
Asrın Felaketi’nden kurtuldu! YKS’de derece yaptı
Adana’daki deprem! Kahramanmaraş’ta korkuya neden oldu
Adana’daki deprem! Kahramanmaraş’ta korkuya neden oldu
Son Haberler
Haydarpaşa Garı restorasyon çalışmalarında sona gelindi! Tarihi Gar 2024'te hizmete girecek
Haydarpaşa Garı restorasyon çalışmalarında sona gelindi! Tarihi Gar 2024'te hizmete girecek
Merkez Bankasından ekonomiye yönelik yeni adımlar! TCMB'nin sıkılaştırma adımları Resmi Gazete'de yayımlandı
Merkez Bankasından ekonomiye yönelik yeni adımlar! TCMB'nin sıkılaştırma adımları Resmi Gazete'de yayımlandı
MHP Ankara İl Başkanlığında değişiklik, Bahçeli'nin talimatlarıyla Alparslan Doğan atandı
MHP Ankara İl Başkanlığında değişiklik, Bahçeli'nin talimatlarıyla Alparslan Doğan atandı
Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı bugün başlayacak! Dünya'nın en büyük fuarlarından!
Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı bugün başlayacak! Dünya'nın en büyük fuarlarından!
İstanbullular dikkat! Çok sayıda ilçede elektrik kesintisi yaşanacak! İşte kesintinin yaşanacağı ilçeler!
İstanbullular dikkat! Çok sayıda ilçede elektrik kesintisi yaşanacak! İşte kesintinin yaşanacağı ilçeler!
Dönerken önce otomobile çarpıp sonra dükkana dalan araç, çalışanları korkuttu
Dönerken önce otomobile çarpıp sonra dükkana dalan araç, çalışanları korkuttu
Çok Okunanlar
Ülke Geneli 25 Temmuz Salı hava durumu nasıl olacak? Mevsim normallerinin üzerinde sıcaklar bizi bekliyor!
Ülke Geneli 25 Temmuz Salı hava durumu nasıl olacak? Mevsim normallerinin üzerinde sıcaklar bizi bekliyor!
Çinli elektrikli otomobil markası SUV Voyah Free Türkiye'de! İşte fiyatı
Çinli elektrikli otomobil markası SUV Voyah Free Türkiye'de! İşte fiyatı
Adana'da deprem meydana geldi! Şiddeti 5.5!
Adana'da deprem meydana geldi! Şiddeti 5.5!
Adana'da bir deprem daha meydana geldi! Adana sallanıyor!
Adana'da bir deprem daha meydana geldi! Adana sallanıyor!
Tokat'ta "mavi dil" alarmı! Hayvan giriş çıkışları yasaklandı!
Tokat'ta "mavi dil" alarmı! Hayvan giriş çıkışları yasaklandı!
Yılanın ısırdığı vatandaşın tedavisi için ambulans helikopter devreye girdi
Yılanın ısırdığı vatandaşın tedavisi için ambulans helikopter devreye girdi
Yorumlananlar
Hindistan'da insanlık dışı olay! Çete üyeleri iki kadına toplu tecavüz görüntüleri yayınlandı!
Hindistan'da insanlık dışı olay! Çete üyeleri iki kadına toplu tecavüz görüntüleri yayınlandı!
Çarşaflı genç kıza sözlü saldırıda bulunan kadına bir tepki de Bergüzel Korel’den: Bende sizden tiksiniyorum
Çarşaflı genç kıza sözlü saldırıda bulunan kadına bir tepki de Bergüzel Korel’den: Bende sizden tiksiniyorum
Bu da tefeci imam vurgunu! Köylülere boş senet imzalatıp borç verdi, yüksek faizle geri aldı!
Bu da tefeci imam vurgunu! Köylülere boş senet imzalatıp borç verdi, yüksek faizle geri aldı!
Tesettürlü gelin sınırları zorladı, kendi düğününde direk dansı yaptı, izleyiciler çığlık atarak izledi
Tesettürlü gelin sınırları zorladı, kendi düğününde direk dansı yaptı, izleyiciler çığlık atarak izledi