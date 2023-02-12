Yoshinori Moriwakı kimdir, nerelidir , kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Deprem uzmanı Yoshinori Moriwakı'ın biyografisi

Deprem uzmanı Yoshinori Moriwakı özellikle Deprem konusunda yaptığı açıklama ve yorumlarıyla izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek Yoshinori Moriwakı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Yoshinori Moriwakı'ın hayat biyografisi.

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Yoshinori Moriwakı kimdir, nerelidir , kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Deprem uzmanı Yoshinori Moriwakı'ın biyografisi

Ülkemizde yaşanan doğal afetler ve özelliklede Depremlerden sonra uzman kişiler yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekmektedir.Yoshinori Moriwakı bu kişilerden biri olup izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Deprem uzmanı Yoshinori Moriwakı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte deprem uzmanı Yoshinori Moriwakı'ın hayat biyografisi.

DEPREM UZMANI YOSHİNORİ MORİWAKİ KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Yüksek Mimar Yoshinori Moriwaki Malezya' daki Petronas İkiz Kulelerinin ve Japonya' da bulunan dünyanın en uzun asma köprüsü AKASHI' nin inşaatını yapan Hazama Ando Corporation firmasının İstanbul Şubesi Genel Müdürü ve Japonya Yurtdışı İnşaat Şirketleri Derneği Türkiye Şubesi Genel Sekreteridir.

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Japonya' nın deprem bölgesi olan SENDAI' de 13 yıl uzman olarak görev yapmış olan Moriwaki, 25 yıldır Türkiye' de yaşamaktadır. Japonya Yurtdışı İnşaat Şirketleri Derneği adına Marmaray ve İzmit Körfezi Geçiş Köprüsü projelerindeki denetim görevlerinin yanı sıra; 1990 yılında Swiss Otel Projesi YKK Fermuar Fabrikası, Çerkezköy- Honda Otomobil Fabrikası, Şekerpınar- Toyota Fabrikası, Adapazarı- Toyotasa Acil Yardım Hastanesi gibi bilinen projelerde imzası bulunmaktadır. Japon Otomotiv sektörünün Türkiye' de yapmış olduğu yatırımların hemen hemen hepsinde görev almıştır.


Türkiye' nin pek çok ilinde bir çok eğitim kurumu ve sivil toplum kuruluşlarının organizasyonlarında bilgilendirme semineri vermiş, kendini mesleğine adamış bir Türk-Japondur.

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