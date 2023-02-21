Youba Drame kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Youba Drame Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Youba Drame adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Youba Drame Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Youba Drame 16 Ocak 1998 tarihinde Béziers şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Youba Dramé şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Youba Drame Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Daniel Chrysostome yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Trinity Zlin futbol takımında oynamaktadır. FC Trinity Zlin takımına 11 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Youba Drame'nin FC Trinity Zlin ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Youba Drame Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Youba Drame isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Youba Drame Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Youba Drame futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında RCO Agde

12 Şubat 2018 yılında Usti nad Labem

11 Ağustos 2020 yılında Fastav Zlin

Youba Drame Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Youba Drame şuan FC Trinity Zlin takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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