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  3. Younes Belhanda'dan Galatasaray disiplin kurulu üyesi Cem Emiroğlu'nun ırkçı söylemine sert yanıt

Younes Belhanda'dan Galatasaray disiplin kurulu üyesi Cem Emiroğlu'nun ırkçı söylemine sert yanıt

Galatasaraylı Younes Belhanda, kulübün disiplin kurulu üyesi Cem Emiroğlu tarafından ırkçı söylemlere maruz kaldı. Faslı oyuncu bu duruma oldukça sert tepki gösterdi.

Younes Belhanda'dan Galatasaray disiplin kurulu üyesi Cem Emiroğlu'nun ırkçı söylemine sert yanıt

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, sarı-kırmızılı kulübün disiplin kurulu üyelerinden Cem Emiroğlu'nun kendisine yönelik kullandığı ifadenin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Instagram'dan yaptığı paylaşımla Cem Emiroğlu'na tepki gösteren Belhanda, "Bu, kabul edilemez. İlk olarak bir hakemin ırkçı ifadesine maruz kaldık. Şimdi de Galatasaray'ın bir disiplin kurulu üyesi tarafından 'bedevi' olarak tanımlanıyoruz. Bu ırkçılık ne zamana kadar sürecek? Kökenlerimi asla inkar etmeyeceğim. Kesinlikle bir bedeviyim ama takımını severek temsil eden bir bedeviyim." değerlendirmesinde bulundu.

CEM EMİROĞLU NE DEMİŞTİ?

Galatasaray'ın ligde 4-3 kaybettiği İttifak Holding Konyaspor maçından sonra sosyal medya üzerinden Belhanda'nın futbolunu eleştirerek takımdan gönderilmesi gerektiğini savunan Cem Emiroğlu, "Bu bedevi ile mi sözleşme uzatılacak?" ifadesini kullanmıştı.



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