Younes El Hannach kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Younes El Hannach Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Younes El Hannach adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Younes El Hannach Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Younes El Hannach 4 Haziran 2004 tarihinde Poissy şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Fransa,Fas uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Younes El Hannach Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Younes El Hannach, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Paris Saint-Germain U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Paris Saint-Germain U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Younes El Hannach'nin FC Paris Saint-Germain U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Younes El Hannach Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://instagram.com/y.elhannach/
Younes El Hannach Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Younes El Hannach futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Paris SG U17
1 Temmuz 2021 yılında Paris SG U19
Younes El Hannach Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Younes El Hannach şuan FC Paris Saint-Germain U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?AS Carrières Grésillons (2010-2012), Paris Saint-Germain (2012-)
Younes El Hannach Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Fransa U19 takımında 4 numaralı formasıyla 22 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.
Fransa U18 takımında 13 numaralı formasıyla 26 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.
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