Young Woo Seol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Young Woo Seol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Young Woo Seol adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Young Woo Seol Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Young Woo Seol 5 Aralık 1998 tarihinde Ulsan şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 설영우 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Young Woo Seol Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sporty Project yapmaktadır. Young Woo Seol, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ulsan Hyundai futbol takımında oynamaktadır. Ulsan Hyundai takımına 8 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Young Woo Seol'nin Ulsan Hyundai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Young Woo Seol Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/0_woo.98/

Young Woo Seol Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Young Woo Seol isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Young Woo Seol Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Young Woo Seol futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Ulsan H. U18

1 Ocak 2017 yılında Ulsan Univ.

8 Ocak 2020 yılında Ulsan Hyundai

Young Woo Seol Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Young Woo Seol şuan Ulsan Hyundai takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Young Woo Seol Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Okdong Elemantary School (옥동초등학교, 2008-2010),Ulsan Hyundai U15 (현대중학교, 2011-2013),Ulsan Hyundai U18 (현대고등학교, 2014-2016),University of Ulsan (울산대학교, 2017-2019)

Güney Kore U23 takımında 13 numaralı formasıyla 12 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U18 takımında 17 numaralı formasıyla 3 Haziran 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U16 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore Olimpiyat takımında 12 numaralı formasıyla 25 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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