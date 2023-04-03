Youssef Aoujdal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Youssef Aoujdal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Youssef Aoujdal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Youssef Aoujdal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Youssef Aoujdal 2 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Youssef Aoujdal Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raja Casablanca U23 futbol takımında oynamaktadır. Raja Casablanca U23 takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Youssef Aoujdal'nin Raja Casablanca U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Youssef Aoujdal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Youssef Aoujdal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Youssef Aoujdal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Youssef Aoujdal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Eylül 2021 yılında MAS Fes

1 Ocak 2022 yılında Raja Cas. U23

Youssef Aoujdal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Youssef Aoujdal şuan Raja Casablanca U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Youssef Aoujdal Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fas U20 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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