Youssef El Arabi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Youssef El Arabi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Youssef El Arabi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Youssef El Arabi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Youssef El Arabi 3 Şubat 1987 tarihinde Caen şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Fas,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da يوسف العربي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Youssef El Arabi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GM FOOT yapmaktadır. Youssef El Arabi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpiakos Pire futbol takımında oynamaktadır. Olimpiakos Pire takımına 6 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Youssef El Arabi'nin Olimpiakos Pire ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Youssef El Arabi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/elarabiyoussef

http://www.instagram.com/elarabiyoussef/?hl=it

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http://www.facebook.com/Youssef-El-Arabi-285344334903739/

Youssef El Arabi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Youssef El Arabi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Youssef El Arabi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Youssef El Arabi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında SM Caen B

1 Temmuz 2009 yılında SM Caen

13 Temmuz 2011 yılında Al-Hilal SFC

18 Temmuz 2012 yılında Granada

18 Temmuz 2016 yılında Lekhwiya

6 Temmuz 2019 yılında Olimpiakos

Youssef El Arabi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Youssef El Arabi şuan Olimpiakos Pire takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Youssef El Arabi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC Hérouville

Fas takımında 9 numaralı formasıyla 5 Eylül 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 47 maçta 16 gol atmıştır.

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