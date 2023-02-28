Youssef Magdy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Youssef Magdy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Youssef Magdy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Youssef Magdy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Youssef Magdy 6 Ekim 1994 tarihinde Kairo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Youssef Magdy Abdelghani şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Youssef Magdy Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Youssef Magdy, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Mokawloon SC futbol takımında oynamaktadır. El Mokawloon SC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Youssef Magdy'nin El Mokawloon SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Youssef Magdy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Youssef Magdy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Youssef Magdy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Youssef Magdy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ağustos 2018 yılında Domyat Club

1 Kasım 2020 yılında El Nasr

1 Eylül 2021 yılında Eastern Company

31 Ocak 2023 yılında El Mokawloon

Youssef Magdy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Youssef Magdy şuan El Mokawloon SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.