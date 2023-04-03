Youssef Rharb kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Youssef Rharb Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Youssef Rharb adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Youssef Rharb Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Youssef Rharb {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Fas,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da يوسف غرب şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Youssef Rharb Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Raja Casablanca U23 futbol takımında oynamaktadır. Raja Casablanca U23 takımına 5 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Youssef Rharb'nin Raja Casablanca U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Youssef Rharb Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Youssef Rharb futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
5 Şubat 2021 yılında Raja Cas. U23
31 Ekim 2021 yılında Rayon Sports
14 Ocak 2022 yılında Raja Cas. U23
Youssef Rharb Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Youssef Rharb şuan Raja Casablanca U23 takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.
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