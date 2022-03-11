Youtube'dan Rusya kanallarına engel! Erişim kapatılacak!

Dünya üzerinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan ve alanında öncü platformlardan olan ABD merkezli video paylaşım platformu YouTube, Rus devleti tarafından finanse edilen medya kanallarına erişimin engelleneceğini duyurdu. Şirket'in resmi Twitter hesabından duyurduğu açıklamada, sadece Rusya'da var olan kanallara değil, dünya genelinde Rus devleti tarafından finanse edilen tüm medya kanallarına erişimin engelleneceği ifade edildi.

BİNLERCE KANAL KALDIRILDI

Söz konusu erişim engeli kararının hemen uygulamaya konulacağı belirtilen açıklamada, 1000'den fazla kanal ve 15 binden fazla videonun nefret söylemi ve yanlış bilgilendirme politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırıldığı kaydedildi.

DAHA FAZLA ÖNLEME HAZIR

Açıklamada, yakın zamanda Rusya'daki tüm YouTube reklamlarının durdurulduğu anımsatılarak, bunun YouTube'un Rusya'daki platformundan para kazanmanın tüm yollarını kapsayacak şekilde genişletildiği ifade edildi. Durumun yakından izlenmeye devam edildiği belirtilen açıklamada, şirketin daha fazla önlem almaya hazır olduğu vurgulandı.

MART AYINDA DA ENGELLEMİŞTİ

YouTube, mart ayı başında Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'nın "propaganda ve yanlış bilgi yaymasını önlemek" amacıyla Rus devletine bağlı basın organları RT ve Sputnik'in kanallarını Avrupa'da erişime kapattığını duyurmuştu.

Kaynak: AA