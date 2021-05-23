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  3. Youtube'dan tüm kullanıcıları ilgilendiren yeni karar! 1 Haziran'dan itibaren başlıyor

Youtube'dan tüm kullanıcıları ilgilendiren yeni karar! 1 Haziran'dan itibaren başlıyor

Dünyada büyük bir kitleye hitap eden bir video paylaşım sitesi olan Youtube, kullanıcılarına yeni kararını açıkladı. Alınan karar doğrultusunda Youtube, bünyesindeki bütün videolara reklam koyacağının haberini verdi. 1 Haziran'dan itibaren yürürlüğe girecek karar ise büyük içerik üreticilerini daha çok etkileyecek.

Youtube'dan tüm kullanıcıları ilgilendiren yeni karar! 1 Haziran'dan itibaren başlıyor

Youtube tarafından verilen yeni karar doğrultusunda tüm kullanıcıların videolarına reklam koyulacak. Buradan kazanılan gelirin ise sadece büyük içerik üreticisine katkı sağlayacağını belirten Youtube, uygulamayı 1 Haziran'da yürürlüğe gireceğini belirtti.

Dünyada en çok ziyaret edilen ve 2,3 milyar kullanıcıya sahip video paylaşım sitesi YouTube, tüm video içeriklerine reklam koyma kararı aldı. Yayınlanan yeni hizmet şartları kapsamında videolara koyulan reklamlardan elde edilen gelirin, küçük içerik üreticileriyle paylaşılmayacağı bildirildi.

YouTube'dan yapılan açıklamada, "YouTube, platformdaki tüm içerikten para kazanma hakkına sahiptir ve reklamlar, YouTube İş Ortağı Programı'nın parçası olmayan kanalların videolarında gösterilebilir" denildi.

Youtube'dan tüm kullanıcıları ilgilendiren yeni karar! 1 Haziran'dan itibaren başlıyor

1 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Sosyal medya içerik üreticileri, bu kararın abone kazanmaya çalışan içerik üreticilerinin büyümesini limitleyeceği konusunda endişe duyduklarını belirtti. YouTube'un söz konusu yeni hizmet kararının 1 Haziran 2021'de yürürlüğe gireceği açıklandı.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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