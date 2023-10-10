Youtuber Burak Durgun'a Şili’de büyük şok! Takipçilerini "sakın buraya gelmeyin" diyerek uyardı!

Youtube'da seyahat videoları çekerek milyonların sevgisini kazanan İzmirli YouTuber Burak Durgun, video çekmek için gittiği Şili'de şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntemle soyuldu. Soygundan sonra konuşan Durgun, "Buraya sakın gelmeyin, değerli eşyalarınızı yanınızdan ayırmayın, kimliklerinizi saklayın" diyerek uyardı.

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Youtuber Burak Durgun'a Şili’de büyük şok! Takipçilerini "sakın buraya gelmeyin" diyerek uyardı!

İzmirli YouTuber, seyahat ve video çekimi için gittiği Şili'de, 3 kişi tarafından şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntemle soyuldu.

ÇANTASINA KÖTÜ KOKAN BİR SIVI DÖKTÜLER

İzmirli YouTuber Burak Durgun, seyahat ve video çekimi için gittiği Şili'nin Kalama şehrinde, para çekmek için bankaya girdiği esnada soyuldu. ATM önünde para çektiği esnada soygunculardan biri, Durgun'un çantasına kötü kokan bir sıvı sıkarken, bir diğer soyguncu ise YouTuber'ın çantasının pislendiğini söyleyerek oyaladı.

HIRSIZLARIN ARKASINDAN KOŞTU

Değerli eşyalarını sakladığı çantasını yere bırakan genç sırt çantasını temizlerken, üçüncü soyguncu değerli eşyaların olduğu çantayı alarak kayıplara karıştı. Arkasını döndüğünde durumu fark eden genç YouTuber, hırsızların arkasından koşsa da hiç bir ize rastlayamadı.

POLİSLER DALGA GEÇTİ

Durumu polis ekiplerine bildirerek şikayetçi olan Durgun, polislerin kendilerine yardımcı olmadığını, kaybettiği paraları öğrenip kendilerine güldüğünü ve dalga geçtiklerini söyledi.

Turist avcılarıymış

Bütün değerli eşyalarını ve paralarını soyguncuya kaptıran Burak Durgun, kendisini soyan hırsızların peşine düştü. Çantasına kötü kokan sıvıyı sıkan soyguncuya, olayın ertesi günü rastladığını söyleyen Durgun, hırsızı yakaladığını ve polis çağırarak adamın evine baskın yaptırdığını videosunda anlattı.

Soyguncunun evine yapılan baskında herhangi bir eşyasına rastlamadığını söyleyen Durgun, soyguncuların bölgede turist avına çıktıklarını ve düzenli olarak turistlerin çantalarını çaldıklarını öğrendiğini ifade etti.

"Buraya sakın gelmeyin"

Mahkemeye çıkarılan soyguncunun Perulu olduğunu, kaçak olarak Şili'de ortaya çıktığı için 2 ay tutuklu kalacağını belirten Durgun, "Buraya sakın gelmeyin, değerli eşyalarınızı yanınızdan ayırmayın, kimliklerinizi saklayın" dedi.

Youtuber Burak Durgun'a Şili’de büyük şok! Takipçilerini "sakın buraya gelmeyin" diyerek uyardı!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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