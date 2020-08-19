Youtuber Duygu Köseoğlu'nun kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle mahkemeye verdiği Onur Turgut'a, 6 ay süreyle Duygu Köseoğlu ve ailesine yaklaşmaması kararı verdi.

Duygu Köseoğlu 3 yıldır birlikte olduğu ve aynı zamanda menajerliğini yapan Onur Turgut’un kendisine fiziki, psikolojik ve cinsel şiddette bulunduğunu ifade ederek hakkında koruma talebinde bulundu.

"3 YILDIR BİRLİKTE YAŞIYORUZ"

Duygu Köseoğlu mahkemeye sunduğu dilekçede yaşadıklarını şu şekilde anlattı: Onur Turgut menajerliğimi yaparken duygusal ilişki yaşamaya başladık.

Yaklaşık 3 yıldır aramızda hem iş hem de özel ilişki vardır. Bugüne kadarda benim evime de birlikte ikamet ettik.

BENİ SAPIK İLİŞKİYE ZORLADI

"Onur Turgut ilişkimizin başlamasından itibaren bana yönelik fiziki, psikolojik, ve cinsel şiddet uyguladı."

"Onur Turgut'un ailemi rahatsız etmesi ve başka kadınlarla olan ilişkileri nedeniyle defalarca kez ilişkiyi sonlandırmak istedim ancak tehdit ve baskılara maruz kaldım."

MAHKEME 6 AY UZAKLAŞTIRMA VERDİ

Köseoğlu eski sevgilisi tarafından fiziksel ve cinsel şiddetin önüne geçilmesi için hakkında hakaret, tehdit veya küçük düşürücü söz ve davranışlarda bulunmamasını, iletişim araçlarıyla kendisini rahatsız etmemesini ve konutuna yaklaşmamasını talep etti. Aile Mahkemesi talebin ardından Onur Turgut'un 6 ay süreyle Duygu Köseoğlu ve ailesine yaklaşmamasına karar verdi.

DUYGU KÖSEOĞLU SOSYAL MEDYADAN BÖYLE İSYAN ETTİ!

DUYGU KÖSEOĞLU KİMDİR?

Sosyal medyada takipçileri tarafından paylaşılan #Duyguiçinadaletistiyoruz ve #Kadınaşiddetehayır hashtagi ile gündemde yer alan Duygu Köseoğlu, eşi olduğu öne sürülen kişi tarafından tehdit edildiği iddiası nedeniyle pek çok kişinin desteğini aldı.

Boşanmış bir anne-babanın çocuğu olan Duygu Köseoğlu, 1994 yılında dünyaya geldi. Kandilli Kız Anadolu Lisesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü mezunu Duygu Köseoğlu İstanbul doğumludur. Bilgisayar oyunlarının küçüklüğünden beri kaçış noktası olduğunu söyleyen Duygu Köseoğlu, şimdi de bilgisayar oynayarak Youtube da ve Twitch platformlarında yayınlar yapmaktadır.