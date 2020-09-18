Youtuber Meriç İzgi'nin yasa dışı yollardan sahiplendiği 3’üncü maymunu da elinden alındı ve Meriç İzgi tutuklandı.

Sarıyer Uskumruköy'deki villasında üçüncü bir maymunu yasalara aykırı şekilde elinde tuttuğu Doğa ve Milli Parklar İstanbul istihbarat birimleri tarafından tespit edilen ünlü youtuber İzgi'nin villasına baskın yapıldı.

Baskın sonucu İzgi'nin yine 'Koko' ismini verdiği maymun yetkililer tarafından alınarak koruma altına alındı. Meriç İzgi ise Kaçakçılık Şubesi tarafından gözaltına alındı.

Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi geçtiğimiz yıl Koko adını verdiği bir maymunu sahiplenmiş ve söz konusu maymunun annesinin hayvanat bahçesinde öldüğünü iddia etmişti. Birçok sosyal medya fenomeni de bu maymun ile birlikte video çekmişti.

Peş peşe gelen şikayetler üzerine maymunun ev ortamında beslenmesinin yasak olduğu için arım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü hayvanı İzgi’nin elinden aldı. Fenomen bu anları da sosyal medya hesabından paylaşarak infial yaratmaya çalışsa da başarılı olamadı.

3. KEZ YASA DIŞI YOLLARLA MAYMUN SAHİPLENDİ

24 yaşındaki İzgi, geçtiğimiz Temmuz ayında ise Koko’ya kavuştuğunu duyurdu. Ancak bu açıklama gerçek değildi. Zira İzgi ikinci kez kaçak yollardan ‘Makak’ cinsi maymun almıştı. Bir hafta önce İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Meriç İzgi’nin ikamet ettiği Eyüpsultan’daki adrese operasyon düzenlemiş ve ikinci kez kaçak yollardan aldığı ‘Makak’ cinsi maymuna el koymuştu.

Ancak İzgi 3. kez kaçak yollardan bir maymun daha alıp bu maymunu aldığı ilk maymun olan Koko olduğunu iddia etti.