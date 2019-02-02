Yozgat nüfusu kaç oldu? TÜİK 2018 Yozgat İlçe, İlçe nüfus sonuçları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı.

Yozgat'ın kalabalık ilçesi 105 bin 167 kişiyle Merkez oldu. Merkez'i sırasıyla, Sorgun ve Akdağmadeni takip etti. Yozgat'ın en küçük ilçesi ise 4 bin 597 kişiyle Çandır oldu.

Yozgat nüfusu kaç oldu?

424 bin 981kişi ile Yozgat nüfus bakımından Türkiye'nin 46. ili'dir.

Yozgat İlçe sayısı kaç?

Yozgat'ın 14 ilçesi vardır.

TÜİK 2018 Yozgat İlçe, İlçe nüfus sonuçları

İlçe Adı Erkek Kadın Ölçüm bazında Yozgat (Çandır)-1895 2.236 2.361 4.597 Yozgat (Yenifakılı)-1998 2.697 2.841 5.538 Yozgat (Aydıncık)-1877 5.202 5.205 10.407 Yozgat (Kadışehri)-1952 5.828 5.888 11.716 Yozgat (Çayıralan)-1242 6.716 6.796 13.512 Yozgat (Saraykent)-1982 7.140 7.058 14.198 Yozgat (Şefaatli)-1655 7.528 7.607 15.135 Yozgat (Çekerek)-1245 9.777 10.009 19.786 Yozgat (Sarıkaya)-1602 16.547 16.463 33.010 Yozgat (Boğazlıyan)-1198 17.398 16.723 34.121 Yozgat (Yerköy)-1726 17.350 18.211 35.561 Yozgat (Akdağmadeni)-1117 21.391 21.528 42.919 Yozgat (Sorgun)-1635 39.728 39.586 79.314 Yozgat (Merkez)-1733 52.398 52.769 105.167

Türkiye’nin nüfus kaç oldu?

Türkiye'nin nüfusu, 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi artarak 82 milyon 3 bin 882 kişi oldu.

Türkiye'de ikamet eden nüfus 2018 yılında, bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi arttı. Erkek nüfus 41 milyon 139 bin 980 kişi olurken, kadın nüfus 40 milyon 863 bin 902 kişi oldu. Buna göre toplam nüfusun %50,2'sini erkekler, %49,8'ini ise kadınlar oluşturdu.



Türkiye'nin yıllık nüfus artış hızı, binde 14,7 oldu



Yıllık nüfus artış hızı 2017 yılında ‰12,4 iken, 2018 yılında ‰14,7 oldu.



İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı %92,3 olarak gerçekleşti



İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2017 yılında %92,5 iken, bu oran 2018 yılında %92,3'e geriledi. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise %7,7 olarak gerçekleşti.



İstanbul'da ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre %0,3 artış gösterdi



Türkiye nüfusunun %18,4'ünün ikamet ettiği İstanbul, 15 milyon 67 bin 724 kişi ile en çok nüfusa sahip olan il oldu. Bunu sırasıyla; 5 milyon 503 bin 985 kişi ile Ankara, 4 milyon 320 bin 519 kişi ile İzmir, 2 milyon 994 bin 521 kişi ile Bursa ve 2 milyon 426 bin 356 kişi ile Antalya takip etti. Bayburt ise 82 bin 274 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu.

Türkiye nüfusunun ortanca yaşı yükseldi

Ülkemizde 2017 yılında 31,7 olan ortanca yaş, 2018 yılında önceki yıla göre artış göstererek 32 oldu. Ortanca yaş erkeklerde 31,4 iken, kadınlarda 32,7 olarak gerçekleşti. Ortanca yaşın en yüksek olduğu iller sırasıyla; 40,3 ile Sinop, 39,9 ile Balıkesir ve 39,6 ile Giresun oldu. Ortanca yaşın en düşük olduğu iller ise sırasıyla; 19,8 ile Şanlıurfa, 20,7 ile Şırnak ve 21,4 ile Ağrı oldu.

Türkiye'de kilometrekareye düşen kişi sayısı arttı

Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 2017 yılına göre 2 kişi artarak 107 kişi oldu. İstanbul, kilometrekareye düşen 2 bin 900 kişi ile nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu ilimiz oldu. Bunu sırasıyla; 528 kişi ile Kocaeli ve 360 kişi ile İzmir takip etti. Nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 12 kişi ile Tunceli oldu.



Yüzölçümü bakımından ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 57, en küçük yüzölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 310 olarak gerçekleşti.

NÜFUS SAYIMI TÜRKİYE'DE NASIL YAPILIYOR?

Yerleşim yeri nüfusları, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) tarafından güncellenen Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nden (ADNKS) alınan nüfusla birlikte, kurumsal yerlerde kalan nüfus dikkate alınarak hesaplanmıştır. Kışla, cezaevi, huzurevi, üniversite öğrenci yurtları vb. kurumsal yerlerde kalanlar, uluslararası tanım gereği ikamet adreslerinin bulunduğu yerleşim yeri nüfusuna değil, kurumsal yerlerin bulunduğu yerleşim yeri nüfusuna dâhil edilmiştir.



Ayrıca il, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken, 31 Aralık 2018 tarihli Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) kayıtları kullanılmıştır.