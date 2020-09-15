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  3. Yozgatspor'da 16 ismin koronavirüs testi pozitif!

Yozgatspor'da 16 ismin koronavirüs testi pozitif!

3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Yozgatspor 1959 FK'de 12 oyuncu, 3 antrenör ve 1 masör olmak üzere toplamda 16 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Yozgatspor'da 16 ismin koronavirüs testi pozitif!

Türkiye'de alt liglerde koronavirüs şoku yaşanıyor. 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Yozgatspor 1959 FK'de toplamda 16 kişinin koronavirüs testi pozitifi çıktı.

Yozgatspor 1959 FK Teknik Direktörü Nihat Tinel, yaptığı açıklamada, sezon hazırlıklarına 14 Ağustos’ta başladıklarını söyledi.

Koronavirüsten dolayı sıkıntı olabileceğini tahmin ettiklerini anlatan Tinel, "Ona göre tedbirlerimizi almıştık, iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorduk. Bolu'ya hazırlık maçına gittik ve orada bir futbolcumuzun koranavirüse yakalandığını öğrendik. Yozgat'a geldik ve tedbir amaçlı hastanesinde test yaptırdık. Test sonrası 4 futbolcumuz, 1 antrenör ve 1 masörümüzde virüs çıktı. Bu arkadaşlarımızı karantina altına alarak çalışmalarımıza devam ettik." diye konuştu.

Tinel, daha sonra takıma tekrar Kovid-19 testi yaptırdıklarını ifade ederek, "12 futbolcu, 3 antrenör ve 1 masörümüzün testi pozitif çıktı. Şu an testi negatif çıkan futbolcularımızla çalışmalara devam ediyoruz. Umarım testi pozitif çıkan oyuncularımız kısa sürede iyileşerek aramıza döner." ifadelerini kullandı.

Onur Çelik
Spor Editörü


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