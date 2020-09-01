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Yozgat'ta kaybolan Resul'den acı haber!

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kaybolan Resul Demir (14) cansız bedeni sulama bendinde bulundu.

Yozgat'ta kaybolan Resul'den acı haber!

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gündüzler köyünde dere kenarında gezmeye çıkan Resul Demir, eve gelmeyince ailesi ve yakınları aramaya başladı.

Sulama bendi kenarında giysilerine rastlanan çocuğun bulunması için jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istendi.

Bölgeye gelen ekipler, iş makineleri yardımıyla suyu boşaltılan bentte Resul Demir'in cesedine ulaştı.

Demir'in cesedi, otopsi için Yozgat Adli Tabipliğine gönderildi.

Haber KaynağıAAHaber Kaynağı
Tayfun Altuntaş
Editör


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